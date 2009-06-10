Тимошенко: від "брудних технологій" захисту немає, але...

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що на сьогодні виключити використання «брудних технологій» під час передвиборних кампаній в Україні практично неможливо, проте вона та її прихильники готові з ними боротися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Ми готові до протистояння. Ми боролися і під час КУЧМИ, і за часів Помаранчевої революції, і під час дострокових парламентських виборів 2007 року. Ми боролися і показували результат. Я думаю, що й зараз ми зможемо результат показати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що вплив «брудних технологій» на результати виборів залежатиме «від того, як люди розберуться в інформації, яку отримуватимуть». «Поки люди не навчаться відрізняти «брудну технологію» від нормальної агітації, дуже складно буде проводити адекватні вибори в країні, і тому ще раз кажу: від «брудних технологій» захисту немає, тільки підвищення моральності і духовності суспільства, коли одні не роблять «брудних» провокацій, а інші їх не сприймають», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

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