Тимошенко: а до чого тут Медведчук?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє оприлюднити імена всіх експертів, які працювали над проектом Конституції, який протягом найближчих днів буде запропоновано для розгляду Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву прем`єр зробила вчора на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів про роль екс-голови адміністрації Президента Віктора МЕДВЕДЧУКА в розробленні проекту документа і наголосила, що групу з розроблення Конституції очолював офіційний радник прем`єр-міністра.

«Крім того, було створено групу з 25 народних депутатів нашої фракції, яка ще півтора року тому читала цю Конституцію, вивіряла кожну букву і працювала над усіма положеннями Конституції», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас вона попросила не пов`язувати проект нової Конституції, а також її особисто з В.МЕДВЕДЧУКОМ. «Конституцію пов`язуйте, будь ласка, з блоком, який я очолюю, зі мною особисто та з нашою командою фахівців», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прес-конференція повністю