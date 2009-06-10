Ющенко збирає губернаторів

Сьогодні о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч із головами обласних державних адміністрацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на зустрічі планується порушити питання всенародного обговорення оновленої Конституції, представленої Президентом, а також блок економічних питань.

Після завершення наради, орієнтовно о 12.00, в Секретаріаті Президента відбудеться брифінг голів ОДА – учасників зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ.

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Крім того, сьогодні о 15.00 Президент проведе зустріч з міністром охорони навколишнього природного середовища Георгієм ФІЛІПЧУКОМ.