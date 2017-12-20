Мін'юст просить Капліна та інших нардепів не прикриватись мандатом для захоплення приміщень

Міністерство юстиції закликає народних депутатів утриматися від силового проникнення в адміністративні будівлі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

У міністерстві нагадали, що сьогодні о 9-й годині ранку до приймальні міністра юстиції Павла Петренка увірвалася група з 30 людей, очолюваних народним депутатом Сергієм Капліним. Депутат та невстановлені на даний момент особи виламали двері та захопили приміщення адміністративної будівлі Міністерства юстиції.

Представники Мін‘юсту повідомили групі людей, яка увірвалася до міністерства, що Петренко перебуває в Кабінеті міністрів на урядовій нараді, а після цього братиме участь у засіданні уряду, яке традиційно проходить кожної середи.

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"Ця інформація не викликала жодної реакції, а група громадян, які разом з Капліним увірвалися до відомства, у грубій формі заявила про небажання покинути адміністративну будівлю. Звільнити службові приміщення від захоплювачів вдалося лише після прибуття співробітників Національної поліції, які виконали свої обов‘язки та вивели людей з території адмінбудівлі", - наголосили у прес-службі і додали, що "співробітники Міністерства юстиції надали правоохоронцям усі необхідні свідчення та відеозапис з камер спостереження, який підтверджує факт грубого захоплення приміщень громадянами під керівництвом Капліна".

Мін’юст окремо наголошує на готовності діалогу як з народними депутатами, так і з громадянами без необхідності незаконного проникнення в адміністративну будівлю.

"Ми закликаємо народних депутатів утриматися від силового проникнення в адміністративні будівлі, прикриваючись своїм депутатським мандатом. Водночас ми наголошуємо, що Мін’юст не піддається на подібні провокації та відверте хуліганство", - заявили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Капліна, "секретарі обкомів СПУ з усієї країни на чолі з головою Соціалістичної партії Капліним з самого ранку увійшли в Міністерство юстиції України з вимогами виконати рішення Вищого адміністративного суду і зареєструвати рішення легітимного з’їзду СПУ та законно обране керівництво".

У поліції повідомили, що правоохоронці доставили до управління поліції 16 осіб для надання пояснень щодо подій у держустанові. В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, встановлюються обставини конфлікту.