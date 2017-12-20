Нардеп Каплін та його соратники вдерлися до Мін'юсту, їх затримала поліція

Сьогодні о 9.30 правоохоронці отримали інформацію про те, що в будівлю Міністерства юстиції у Рильському провулку проникли 30 осіб та виламують двері.

Про це повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Києва.

На місце події прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група і співробітники спецпідрозділу. З’ясувалося, що в будівлю міністерства із групою підтримки зайшов один із народних депутатів. Вони залишили плакат на дверях, в яких зламали замок.

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Правоохоронці затримали та доставили до управління поліції 16 осіб для надання пояснень. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, будуть встановлені обставини конфлікту, зауважили в поліції.

У свою чергу, у прес-службі народного депутата Сергія Капліна повідомили, що "секретарі обкомів СПУ з усієї країни на чолі з головою Соціалістичної партії Капліним із самого ранку увійшли в Міністерство юстиції України з вимогами виконати рішення Вищого адміністративного суду і зареєструвати рішення легітимного з’їзду СПУ та законно обране керівництво".

"Більшість членів політради Соцпартії затримані. Вони в автозаку у дворі Мін‘юсту за те, що прийшли на прийом до міністра Петренка для розблокування роботи партії", – заявив сам Каплін у Facebook.

Також Каплін писав, що він разом із "політрадою партії" зайшли до кабінету Павла Петренка, попри те, що він був зачинений.