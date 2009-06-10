ЄЦ пропонує Тимошенко зайнятися аквапарками

Народні депутати України, члени президії партії “Єдиний центр” Василь ПЕТЬОВКА та Оксана БІЛОЗІР направили прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО депутатський запит про вжиття невідкладних заходів щодо розробки та затвердження державних стандартів, які регулюють будівництво та діяльність аквапарків.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Єдиного центру”.

Зокрема, у запиті зазначається, що одним із найпривабливіших та найвідвідуваніших місць відпочинку в літній період року є водні атракціони, на які останнім часом спостерігається неабиякий попит як у дорослих, так і у дітей. Але у частині новозбудованих аквапарків використовується обладнання, яке було у використанні в інших країнах, що в умовах відсутності спеціальної державної регламентації є неприйнятним.

На думку парламентаріїв, відсутність державних стандартів, які б регламентували будівництво та експлуатацію аквапарків, ставить під загрозу безпечне дозвілля громадян України.

Враховуючи те, що аквапарк є складним технічним комплексом, і найменші відхилення при його будівництві та експлуатації призводять до травмування та загибелі людей, депутати звернулися до Ю.ТИМОШЕНКО з вимогою вжити невідкладних заходів щодо розробки та затвердження відповідних державних стандартів.