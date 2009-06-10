ЄЦ пропонує Тимошенко зайнятися аквапарками
Депутатський запит Петьовки і Білозір
|Василь Петьовка
Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Єдиного центру”.
Зокрема, у запиті зазначається, що одним із найпривабливіших та найвідвідуваніших місць відпочинку в літній період року є водні атракціони, на які останнім часом спостерігається неабиякий попит як у дорослих, так і у дітей. Але у частині новозбудованих аквапарків використовується обладнання, яке було у використанні в інших країнах, що в умовах відсутності спеціальної державної регламентації є неприйнятним.
На думку парламентаріїв, відсутність державних стандартів, які б регламентували будівництво та експлуатацію аквапарків, ставить під загрозу безпечне дозвілля громадян України.
Враховуючи те, що аквапарк є складним технічним комплексом, і найменші відхилення при його будівництві та експлуатації призводять до травмування та загибелі людей, депутати звернулися до Ю.ТИМОШЕНКО з вимогою вжити невідкладних заходів щодо розробки та затвердження відповідних державних стандартів.