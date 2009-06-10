Кужель виключили з ПР без її заяви

Голова Державного комітету з регуляторної політики та підприємництва Олександра КУЖЕЛЬ здивована, що рішення про виключення її з Партії регіонів прийняте за її відсутності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.КУЖЕЛЬ повідомила сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Я здивована, адже вони обіцяли мене запросити. Ось це мене найбільше здивувало, адже я дуже хотіла прийти, і в мене було що сказати, хоча б раз виступити і сказати. Мені навіть не зателефонували, і я не знала (про засідання Політради партії – УНІАН)», - сказала О.КУЖЕЛЬ.

Голова Держкомпідприємництва також повідомила, що не подавала заяву про свій добровільний вихід з лав партії. «Неправда те, що я писала заяву. У мене була принципова позиція, мені хотілося подивитися, яким чином поведуть себе товариші, і для мене це було дуже показово. Це їхнє право, але працювати я буду все одно з усіма політичними силами. Мені так краще, тому що коли до мене приходять підприємці, вони партійність не питають», - пояснила вона.

При цьому О.КУЖЕЛЬ підкреслила, що має намір підтримувати конструктивні пропозиції, а також критикувати сумнівні ініціативи, незалежно від того, яка політична сила їх вносить. «Я в принципі і підтримувати, і критикувати буду кожну політичну силу, якщо вони працюватимуть проти бізнесу, критикуватиму незалежно від того, при владі вона чи ні», - підкреслила голова Держкомпідприємництва.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня 2009 року О.КУЖЕЛЬ була призначена головою Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва. При цьому вона заявила, що не збирається залишати лави Партії регіонів, оскільки вважає, що її нова посада не політична.

Тим часом політрада Партії регіонів заявила про намір дати оцінку заявам члена своєї політичної сили О.КУЖЕЛЬ, спрямованих на підтримку чинного уряду.

9 червня в прес-службі Партії регіонів повідомили, що політрада партії виключила О.КУЖЕЛЬ з лав ПР.