Томенко: міністр оборони повинен знати, як розбирається автомат

Заступник голови Верховної Ради, народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що міністром оборони має стати представник військової еліти, якого поважають в армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні під час брифінгу в парламенті.

На думку депутата, у ситуації, в якій сьогодні знаходиться українська армія, міністром оборони повинна бути людина, яка користується довірою серед військових і яка має великий досвід служби.

«І коли він (міністр оборони – УНІАН) приїжджає у військовий гарнізон, то повинен знати, принаймні, як розбирається автомат», - зауважив М.ТОМЕНКО. У зв`язку з цим заступник голови ВР зазначив, що останнім часом було модно призначати керувати Збройними силами людей, які ніколи в армії не служили.

М.ТОМЕНКО також наголосив, що доки у Збройних сил не заберуть функції ринкової діяльності, порядку в армії не буде. «Не можна Збройним силам і Міноборони здійснювати продаж землі, військових містечок тощо. Коли ці функції будуть забрані, я знаю багато політиків, які ніколи не погодяться бути міністром оборони», - сказав М.ТОМЕНКО, пояснивши, що «сьогодні Міністерство оборони вигідне саме тому, що там можна заробити кошти».

М.ТОМЕНКО підкреслив, що на перехідний період, поки в Україні не буде контрактної армії, очолювати військове відомство повинен представник елітної частини Збройних сил. «Тоді його буде важко втягнути у політичні розбірки», - резюмував М.ТОМЕНКО.