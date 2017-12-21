"Палець у целофановий кульочок": Турчинов пожартував щодо зняття відбитків у росіян

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов пожартував щодо зняття відбитків пальців у росіян при в’їзді в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, під час презентації в аеропорту «Київ» системи фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства Турчинов сказав, що для російських громадян жодного полегшеного перетину кордону з Україною не буде.

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«Обов’язково пальці будуть прикладатись, будуть перевірятись усі, тотально, хто підпадає під рішення РНБО», - підкреслив він.

«У першу чергу ми почали обладнання цими технічними засобами (системою фіксації біометричних даних - УНІАН) пропускних пунктів на українсько-російському кордоні. Це для нас пріоритет», - наголосив Турчинов.

Також він пожартував щодо зняття відбитків пальців у росіян при в’їзді до України. «Ніяких виключень для російських громадян не буде. Це принципово… Коли сканер раптом не буде працювати – тоді палець у целофановий кульочок і туди, де він гарно працює. Це жарт», - сказав Турчинов.