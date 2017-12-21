Рада перемогла газове лобі, прийнявши закон про індивідуальні лічильники газу – УКРОП

Таку думку висловив голова політради УКРОП, народний депутат Тарас Батенко.

Так він прокоментував ухвалення законопроекту № 5722 «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку встановлення споживачам лічильників природного газу». Документ під час сьогоднішнього засідання парламенту прийняли за основу і в цілому 325 голосами.

«Депутати схаменулися, бо зрозуміли, що люди не простять керівникам фракцій, які, з одного боку, заявляють про захист простих громадян, а з іншого – дозволяють газовим монополістам законно відключати споживачів природного газу. Це те добро, яке ми даємо людям, той позитив, на якому хотілося б закінчити рік», – зазначив представник УКРОП.

Проект закону про комерційний облік природного газу забороняє газорозподільним компаніям встановлювати загальнобудинкові лічильники без згоди співвласників багатоквартирних будинків. Крім того, документ передбачає можливість компенсації за встановлення індивідуальних лічильників з боку постачальників газу.

Після вступу закону в силу термін встановлення лічильників для побутових споживачів пролонгується до 1 січня 2021 року.

19 грудня парламент провалив голосування за проект закону № 5722-д «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку встановлення споживачам лічильників природного газу».

Тоді для прийняття документа не вистачило голосів депутатів, незважаючи на те, що профільний комітет рекомендував Верховній Раді прийняти законодавчу ініціативу за основу і в цілому.

Законопроект спільно розробили представники різних фракцій парламенту за участю народних депутатів від Кропу.

Раніше члени міжфракційного об'єднання УКРОП відкликали з парламенту свій варіант законопроекту про індивідуальні лічильники на користь консолідованого документа, який мав більше шансів отримати достатню кількість голосів.