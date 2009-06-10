Профільний комітет ВР вирішив подолати вето на заборону грального бізнесу

На засіданні парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики й підприємництва було ухвалено рішення подолати вето Президента України на закон, яким забороняється гральний бізнес в Україні.

Про це УНІАН повідомила голова комітету, народний депутат України від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Вона повідомила, що за попереднім погодженням з усіма політичними силами, завтра в парламенті вето Президента на цей закон буде подолано.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, в неділю, 7 червня, знову відкрилися гральні заклади, оскільки Президент ветував закон про заборону цієї діяльності.

Водночас голова профільного комітету зазначила, що після подолання вето буде створено робочу групу, до якої увійдуть депутати, представники грального бізнесу, українські та іноземні експерти, щоб розробити законопроект, який регулюватиме діяльність гральних закладів, зокрема в рамках гральних зон.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що основне завдання сьогодні – не допустити впливу лобістів на розроблення цього законопроекту - і депутатів, і учасників ринку. «Необхідно, щоб підготовка цього законопроекту була максимально відкритою», - вважає депутат.

Серед проблем, які виникатимуть під час розроблення та ухвалення проекту закону щодо регулювання діяльності гральних закладів на території України, Н.КОРОЛЕВСЬКА назвала підтримку парламенту, оскільки для ухвалення нового закону необхідно буде знайти більшість.

Щодо реакції іноземних інвесторів на заборону грального бізнесу в Україні, то депутат упевнена, що стратегічні інвестори в країні залишаться, оскільки вони не зацікавлені в такому бізнесі як гральний.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня 2009 року Верховна Рада прийняла Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не тільки гральний бізнес, а й участь в азартних іграх.

4 червня Президент ветував цей закон і запропонував парламенту доопрацювати його з метою реальної заборони цій діяльності на певний період часу до її жорсткого законодавчого врегулювання.

9 червня на прес-конференції прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Кабінет Міністрів України звернеться до Верховної Ради з проханням подолати вето Президента на закон про заборону грального бізнесу в Україні.