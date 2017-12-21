Фіктивні тендери на мільйони: Луценко повідомив подробиці про обшуки у Запоріжжі (фото)

Співробітники Харківської прокуратури та СБУ сьогодні провели 30 обшуків у Запоріжжі. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Справа стосується депутата облради та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку ( 2,7 млн грн) та шкільні спортмайданчики ( 84 млн грн) з наперед визначеним переможцем. Дана справа вже отримала резонанс у ВР" - повідомив Луценко.

Він додав, що підозрюваним організатором схеми є заступник голови Запорізької облради В. Марченко, який згідно даних слідства разом з братом лобіювали свої фірми через зв'язки з екс- опоблоківцем заступником мера Пустоваровим.

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"Ще одна прихильниця гасла "Візьми і зроби" (Об'єднання “Самопоміч”, - ред.), голова міського осередку партії , займалася переведенням грошей в готівку", - підсумував Луценко.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі СБУ проводить понад 100 обшуків за підозрою у зв'язках із "ДНР". Наразі відомо, що Пустоваров утік від правоохоронців, які здійснюють слідчі дії, через вікно свого будинку. Він встиг вислизнути від правоохоронців і втекти у бік Горлівки Донецької області.