Заступник мера Запоріжжя під час обшуку вистрибнув у вікно й втік у бік "ДНР" - ЗМІ

21 грудня співробітники столичного управління СБУ проводять обшуки в будинку у заступника мера Запоріжжя Анатолія Пустоварова, його помічників, а також у заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка.

Наразі відомо, що Пустоваров утік від правоохоронців, які здійснюють слідчі дії, через вікно свого будинку, передає місцевий сайт "Актуально".

За інформацією видання IPnews, Пустоваров встиг вислизнути від правоохоронців і втекти у бік Горлівки Донецької області.

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Нагадаємо, прізвище Пустоварова вже фігурувало в скандальних історіях. Зокрема, йдеться про закупівлю медичного обладнання й зловживання владою посадовими особами Запорізької міської ради під час проведення тендерних закупівель у медичній сфері. Так, головний лікар 5-ї міської лікарні Сергій Завгородній повідомив, що його не раз викликали до кабінету заступника міського голови Анатолія Пустоварова, де від нього вимагали змінити технічну заявку під певного виробника.

Як стало відомо УНІАН із власних джерел, запорізьких високопосадовців і їхніх помічників підозрюють у можливих зв'язках зі структурами, які фінансують бойовиків «ДНР», а також передачі закритої інформації на непідконтрольну Україні територію.