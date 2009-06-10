Президент більше не призначатиме голову ФДМУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон «Про внесення зміни до статті 7 закону України «Про приватизацію державного майна» щодо врегулювання порядку звільнення голови Фонду державного майна України».

Текст документу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 7 закону України «Про приватизацію державного майна» щодо врегулювання порядку звільнення голови Фонду державного майна України» 20 травня.

Цими змінами із закону виключено норму про те, що «голова ФДМУ призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України».

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, ця норма суперечила Конституції України, оскільки до повноважень парламенту належить призначення та звільнення за поданням прем’єр-міністра України голови ФДМУ.