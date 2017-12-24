"Особиста політична драма": політолог назвав головну проблему президента Порошенко

У президента України Петра Порошенка є чимало проблем і недоліків, але вони мають іншу природу та інші прояви, ніж у біглого колишнього глави нашої держави Віктора Януковича.

Головна проблема нинішнього українського лідера, "його особиста політична драма" - конфлікт політичних і бізнес-інтересів. Про це заявив глава правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко на чаті в "Главреді".

"У чому проблема? У відсутності кардинальних позитивних змін. Збереження різних негативних практик, притаманних режиму Януковича, або їх часткове повернення сприймаються дуже болісно і породжують такі оцінки, як у The Washington Times (видання писало, що за Порошенка ситуація ще гірша, ніж за Януковича - Ред.)", - зазначив експерт.

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За словами співрозмовника, "насправді, у нас позитивні зміни поєднуються з різними політико-правовими деформаціями і елементами повернення до старих практик".

"Наведу простий приклад: це дискусія про рівень корупції. У багатьох сферах корупції стало реально менше, наприклад, у держзакупівлях. Заміна ДАІ на нову Патрульну поліцію також призвела до кардинальних позитивних змін. Хоча завжди залишається ризик повернення корупційних практик", - додав гість.

Фесенко вважає, що "проблема - в іншому: про корупцію стали набагато більше говорити, і це формує суб'єктивне відчуття, що корупції стало більше". "Соціологи зафіксували цікавий феномен: людей запитують про рівень корупції в різних сферах і отримують відповідь про те, що корупції дуже багато. А коли питають, чи стикалися вони особисто з фактами корупції - ситуація прямо протилежна", - стверджує він.

"Тому ситуація і з корупцією, і з багатьма іншими проблемами, характерними для української політики, дуже неоднозначна. Є еклектичне поєднання нового і старого, боротьба між новим і старим, і поки немає рішучого перелому в цій боротьбі. Ототожнення Порошенка з Януковичем - це і спрощення, і певна маніпуляція", - сказав аналітик.

"У Петра Порошенка є чимало проблем і недоліків, але вони мають іншу природу і інші прояви, ніж у Януковича. Головна проблема Порошенка, я б сказав, його особиста політична драма - конфлікт політичних і бізнес-інтересів", - заявив політолог.