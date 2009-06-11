У БЮТ пропонують власникам судитися з владою за втрату грального бізнесу

Народний депутат Наталя КОРОЛЕВСЬКА (фракція БЮТ) пропонує підприємцям, які внаслідок дії закону втратять свій гральний бізнес, судитися із владою з метою отримання компенсацій за раніше вкладені у цю сферу діяльності кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила сьогодні, коментуючи подолання Верховною Радою вето Президента на закон про заборону грального бізнесу в Україні.

«Ми були єдиною державою у світі, в якій не було державного регулювання грального бізнесу», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА, зауваживши, що впродовж трьох місяців необхідно докласти зусиль для прийняття відповідного регуляторного законодавства у цій сфері і надати представникам грального бізнесу працювати у спеціально створених гральних зонах на нормальних цивілізованих умовах.

Водночас, як зауважила народний депутат, особи, які втратять роботу в гральному бізнесі, повинні на загальних засадах зареєструватися як безробітні.

На запитання журналістів, яким чином власники грального бізнесу, які вклали у нього значні кошти, можуть отримати компенсації, Н.КОРОЛЕВСЬКА зауважила, що 70% цього бізнесу діяло у тіні. «Звичайно, ті суми, які були оплачені легально, є судова практика, будь ласка, подавайте до суду, і згідно з рішенням суду повертайте ці кошти», - порадила підприємцям Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомив сьогодні з парламентської трибуни Представник Президента України у Верховній Раді Ігор ПОПОВ, за оцінками експертів, внаслідок заборони грального бізнесу в Україні роботу втратять близько 200 тис. осіб.