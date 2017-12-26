"Агресор скаржиться, що жертва ще опирається": глава МЗС Литви обурився заявою Росії щодо України
Він назвав заяви Кремля, щодо постачання американської зброї Україні цинічними.
"Агресор скаржиться, що жертва ще опирається". Так відреагував міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус на заяву Росії стосовно озброєння України, передає Голос Америки.
Читайте такожПорошенко: рішення США надати Україні зброю стане "трансатлантичним щепленням від російського вірусу агресії" Минулого тижня у відповідь на оголошення рішення адміністрації президента США Трампа про дозвіл на постачання зброї до України, у міністерстві закордонних справ Росії заявили, що постачання будь-яких озброєнь Україні "заохочує войовниче крило у Києві", а США "в певному сенсі перетнули межу", оголосивши про намір надати Україні оборонне озброєння.
"Американська зброя здатна призвести до нових жертв в сусідній з нами країні, до чого ми не можемо залишатися байдужими…Вашингтон намагається представити себе "посередником". Ніякий він не посередник, він – пособник в розпалюванні війни", – сказав заступник російського міністра Сергій Рябков.
"Росія стверджує, що рішення про постачання зброї до України заохотить Київ до використання сили. Не можу не дивуватись – де межі цинізму? Агресор скаржиться, що жертва ще опирається", - відреагував Лінкявічус на заяву Росії.