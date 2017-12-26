У Росії заявили, що США і Канада відкривають "скриньку Пандори", поставляючи зброю до України

У Росії знову заявили, що поставки американської і канадської зброї Україні розпалять конфлікт на Донбасі і будуть сприяти втягненню в нього представників інших держав. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін, передає "РИА Новости".

"Приймаючи рішення про відправку Києву подібної зброї, США і Канада відкривають "скриньку Пандори" і, по суті, втягуються у "внутрішньоукраїнський" конфлікт, знову розпалюють і інтернаціоналізують його", — сказав Карасін.

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Як повідомляв УНІАН, у Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал". Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захист її територіальної цілісності, і на те, щоб «стримати подальшу агресію». При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про яку саме «посилену обороноздатність» йде мова.