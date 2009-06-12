Кучма: я не помру від скромності...

«ПРіБЮТ від початку був мертвонародженою дитиною наївного політиканства». Таку думку висловив колишній Президент України Леонід КУЧМА в інтерв`ю газеті «Лівий берег», опублікованому сьогодні.

Зокрема, коментуючи думку, що якби Партія регіонів і БЮТ об`єдналися в парламенті, то справи пішли б на лад, Л.КУЧМА сказав: «Адже не про справи думали, коли задумували, вели, переривали, відновлювали й знову чи то перервали, чи то припинили переговори про цю коаліцію! Якщо хотіли боротися з кризою, то хто їм заважав дружно приймати принципові антикризові закони? Хто заважає сьогодні? ПРіБЮТ від початку був мертвонародженою дитиною наївного політиканства. Та й чисто по-житейски... Хіба так вже не праві були люди, які весь час говорили ЯНУКОВИЧУ: «Зупинися, не поспішай, подумай!»? Словами відомої пісні: «Куда ты держишь путь?». Юлія вже двічі «кидала» ЮЩЕНКА. Хто міг дати гарантію, що наступним не стане ЯНУКОВИЧ?»

За словами Л.КУЧМИ, «від усієї цієї задумки залишиться тільки це дивне слово: «ширка». Я впевнений, що Леонід Макарович не гірше за мене розуміє, що на даному історичному етапі Президент, обраний не всенародно, а кулуарно, – це ніхто й звати його ніяк».

«Ставлять у приклад Німеччину. Може, через півстоліття й Україна до такого стану дозріє, - зазначив екс-президент. - Німеччина йшла до нинішньої системи влади через окупацію переможцями в Другій світовій війні, через План Маршалла, через введену переможцями цензуру, заборони політичної діяльності. За планом Маршалла вона багато що отримала. Але ж нам ніхто нічого не дає, скоріше, навпаки, намагається потягнути, що погано лежить. Додайте до цього відсутність в Україні ідеологічних партій, торжество бюрократії, слабкість реального громадянського суспільства».

На зауваження журналіста, що панування бюрократії почалося якщо не за Л.КУЧМИ, то й не за Віктора ЮЩЕНКА, Л.КУЧМА заявив: «Тим більше потрібен повноцінний Президент, щоб поступово ослабляти це панування. І відсталість, і бідність України теж почалися не за КУЧМИ. Я не помру від скромності. Але ви не посмієте назвати мене хвальком, якщо скажу, що прийняв країну з десятьма тисячами відсотків інфляції, а здав – із діючою космічною галуззю».

«То може, час повертатися?», - запитав журналіст. «(Сміється). Ти сказав», - відповів Л.КУЧМА.