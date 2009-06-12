Томенко: Ющенко хоче депутатський мандат

Зважаючи на недовіру громадян, в першу чергу потрібно проводити дострокові вибори Президента - Томенко

Київ. 12 червня. УНІАН. У першу чергу в Україні потрібно проводити дострокові президентські вибори, якщо брати за основу рівень довіри чи недовіри громадян до політиків та інститутів влади, вважає заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, коментуючи слова секретаря РНБО України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ щодо необхідності дострокових парламентських виборів, він сказав: «Низька довіра і до Верховної Ради як до інституту влади, натомість багато політиків, які працюють у парламенті, мають доволі високий ступінь популярності. Сумніша історія з популярністю Президента. Останні дослідження, зокрема у Києві, свідчать, що Президенту України не довіряє близько 80% громадян».

За словами М.ТОМЕНКА, якщо взяти за основу логіку, що її висловила Р.БОГАТИРЬОВА, то спочатку в Україні треба проводити дострокові президентські, а вже потім дострокові парламентські вибори.

«Враховуючи те, що в Україні вже розпочалась реальна президентська кампанія, очевидно, що країна не може дозволити собі спеціальні парламентські вибори для того щоб Віктор ЮЩЕНКО і його колеги підстрахувалися мандатами народного депутата», - наголосив заступник голови ВР.

Як повідомлялося, в інтерв’ю одному з вітчизняних видань Р.БОГАТИРЬОВА висловила думку, що нинішню політичну кризу, що загострилася після зриву перемовин про “широку” коаліцію у складі БЮТ і Партії регіонів, можна вирішити “суто цивілізаційним способом - через дочасні парламентські вибори”.