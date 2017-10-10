Неграмотна більшість у Раді примушує мене танцювати, як на сковорідці - Матіос

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, коментуючи ухвалений ВР закон щодо судової реформи, заявив, що більшість у Верховній Раді приймає необдумані закони. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK.

"Я не хочу давати оцінку депутатам-юристам, бо з більшістю не знайомий. Я б завжди перед тим, як напишуть, чи проголосують і потім заставляють виконувати згідно з нормами права, заставляв тих, хто написав, все це виконувати. Це так само як і лабораторні дослідження. Ми ж не є піддослідні кролики, коли нікчемно-неграмотна більшість у Верховній Раді примушує мене танцювати, як на сковорідці", – обурився Матіос.

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За його словами, хоча в Раді є експертне управління, яке перевіряє законодавчі ініціативи на відповідність законодавству, але депутати через своє вузьке бачення вносять з голосу необдумані правки.

"Як я можу це виконувати. Я повинен бунтувати? Як військовий я не маю права це робити. Я бунтую тут публічно і закликаю пана Парубія вдуматися. У вас є експертне-юридичне управління Ради та багато інших спеціалізованих закладів, Інститут Корецького, Академія правових наук, спеціалізовані інститути Генпрокуратури, МВС та СБУ. Запитайте, чи можливо виконати те, що написано, крім поправки Лозового, яку не досить чисто знівелював пан Ємець. Я співчуваю народному депутату Руслану Князевичу і собі, що ми повинні бути втілювачами закону про судову реформу", – відзначив Матіос.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня перед голосуванням за президентський проект закону щодо проведення судової реформи «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (№6232) депутати пакетом ухвалили десятки непідтриманих раніше поправок без обговорення.

Перед голосуванням за законопроект в цілому голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя Руслан Князевич зачитав кілька десятків номерів поправок до різних кодексів і законів, до яких запропонував повернутися. При цьому їх суть озвучена не була. Їх було поставлено на голосування пакетом і ухвалено без обговорення.

У Національному антикорупційному бюро України закликали президента Петра Порошенка ветувати ухвалені зміни до Кримінального процесуального кодексу, які, на думку бюро, паралізують роботу органів досудового розслідування.

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За словами начальника Департаменту спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергія Горбатюка, ухвалена у рамках судової реформи поправка до Кримінального процесуального кодексу, подана народним депутатом Андрієм Лозовим, призведе до закриття кримінальних проваджень проти високопосадовців та вбивць, оскільки передбачено, що справи, в яких від моменту їх реєстрації особам не повідомлено про підозру, розслідуються терміном до шести місяців з можливістю через суд подовжити цей термін ще на 6 місяців. Якщо впродовж року нікому не повідомлено про підозру - слідчий буде зобов'язаний закрити таку справу.

Також, за словами Горбатюка, змінами до КПК слідчих зобов'язано попереджати про проведення обшуків за винятками, якщо шукають зброю. Крім того, він розповів, що ухвалені у рамках судової реформи зміни до КПК дозволяють ставити свідкам у судах не більш як 10 запитань. "Ті самі 10 питань - це наруга над процесом. Поправка дозволяє ставити не більше 10 питань свідку у судовому засіданні з боку сторін процесу. Якщо більше - ще вже зловживання процесуальним правом. При цьому чітко не прописано, за який період - одне судове засідання чи в цілому за судовий розгляд. Але ж до одного свідка може бути і 100 питань, якщо вони по суті", - наголосив Горбатюк.

Ще однією поправкою передбачено призначення експертиз виключно через суди, що затягуватиме судовий процес, оскільки наразі клопотати про експертизу може адвокат, чи підозрюваний, чи потерпілий.