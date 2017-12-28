У Кремлі заявили про повну підтримку наступного обміну полоненими за формулою "74 на 29"

У Кремлі заявили, що підтримують проведення наступного обміну полонених за формулою "74 на 29".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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"Там треба з'ясувати, хто мається на увазі під обміном за формулою" 74 на 29 ". Робота ведеться, оскільки в Мінських домовленостях йдеться про принцип "всіх на всіх". Безумовно, цей процес повністю підтримується в Москві", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи сприятиме Кремль і президент РФ Володимир Путін проведенню цього обміну.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін полоненими. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані в зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.

Лідер громадського руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук сказав в ефірі телеканалу «Росія-1» 27 грудня, що наступний обмін полоненими може бути проведений за формулою «74 на 29». «Принцип «всіх на всіх» сьогодні реалізовувався, це перший етап реалізації принципу «всіх на всіх». Другий етап полягає в тому, що сьогодні в Україні залишилося 74 особи, яких розшукує Донецьк і Луганськ. І серед тих, кого ми шукаємо в Донецьку і Луганську, ми встановили, що знаходяться сьогодні 29 осіб. Фактично це те, що можна говорити сьогодні про другий етап», - сказав Медведчук. Він повідомив, що з 306 осіб Україна передала терористам 237. За його словами, «40 осіб було звільнено, і 29 відмовилися від обміну».

Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що між Україною і бойовиками почалися чергові переговори про обмін заручників.