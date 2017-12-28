У Порошенка заявили про початок переговорів щодо наступного обміну полоненими

Представник президента у Верховній Раді України, заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко зазначає, що між Україною і бойовиками розпочато чергові переговори щодо обміну заручників.

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Про це Луценко повідомила в аеропорту "Бориспіль", куди прибули нещодавно звільнені українські заручники, повідомляє телеканал "112 Україна".

"Тривають перемовини, не можу сказати, що це буде 93 особи, принаймні 23-25 людей вже підтверджено сепаратистами, що вони готові для обміну. Крім цих людей президент Петро Порошенко планує серйозно провести роботу з повернення наших хлопців, які засуджені в Росії. Для того збережено російських полонених як додаткову карту, як серйозний аргумент обміняти російських громадян на наших громадян, які перебувають у Росії. Цю стратегію розробляють, і її буде серйозно втілено в життя", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, напередодні лідер громадського руху "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук в ефірі телеканалу "Россия-1" заявив, що наступний обмін полоненими може бути проведений за формулою "74 на 29".

"Принцип "всіх на всіх" сьогодні реалізовувався, це перший етап реалізації принципу "всіх на всіх". Другий етап полягає в тому, що сьогодні утримуються в Україні - залишилося 74 людини, ті, яких розшукує Донецьк і Луганськ. І серед тих, кого ми шукаємо в Донецьку і Луганську, ми встановили, й перебувають сьогодні 29 людей. Фактично це те, що можна говорити сьогодні про другий етап", - сказав Медведчук.