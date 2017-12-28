Луценко вважає неприйнятним рішення САП про закриття справи Довгого

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає неприйнятним рішення САП про закриття справи народного депутата Олеся Довгого.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вважаю рішення САП про закриття справи народного депутата О. Довгого неприйнятним. Рішення процесуального керівника у кримінальному провадженні про його закриття на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК – "у зв’язку з неможливістю встановити достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримання" викликає і подив і обурення. По - перше, докази у справі є. Їх чула вся країна і на їх основі ВР зняла недоторканність з депутата. По-друге, якщо САП хотіла зібрати більше доказів, то за 5 місяців це мало бути зроблено. Відтак, 1438 га землі незаконно вкрали, але САП не може довести – хто», - написав генпрокурор.

Луценко також повідомив, що сьогодні прокуратура Києва зареєструвала провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (ст .191 ККУ) під час відчуження понад тисячі гектарів столичної землі на острові Жуків через так звані кооперативи. Строк давності по цій статті КК - 15 років.

Нагадаємо, вчора на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Олесь Довгий заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо нього.

"Справа, сфабрикована генпрокурором, розвалилась і закрита у зв'язку з відсутністю доказової бази", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовим становищем, вчиненим у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок у заказнику "Острів Жуків" загальною площею 44,25 га.

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11 липня Верховна Рада позбавила Довгого депутатської недоторканності.

21 вересня директор НАБУ Назар Холодницький повідомив, що направив до Генпрокуратури подання про оголошення підозри Довгому. 22 вересня генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про підозру Довгому, того ж дня підозра була вручена депутату.

Депутат підозрювався у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, а саме у зловживанні владою та службовим становищем під час виконання ним повноважень заступника Київського міського голови – секретаря Київради.

За даними столичної прокуратури, в результаті вказаних дій незаконно передано у власність житловому кооперативу 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника місцевого значення «Острів Жуків» загальною площею 44,25 га, чим державі завдано збитків на загальну суму 81,7 млн грн, що є тяжкими наслідками.

Довгий всі звинувачення відкидав.