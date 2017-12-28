Суд відмовився пом’якшити запобіжний захід соратнику Саакашвілі Дангадзе

Апеляційний суд Києва відмовився встановити більш м’який запобіжний захід керівнику київського обласного осередку партії "Рух нових сил" Северіону Дангадзе, підозрюваному в держзраді.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий колегії суддів Денис Масенко.

Згідно з рішенням суду, Дангадзе перебуватиме під вартою до 31 січня 2018 року.

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Рішення оскарженню не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Дангадзе оголосили про підозру у державній зраді та співробітництві з членами організованого злочинного угрупування.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Дангадзе звернувся через довірену особу до бізнесмена Сергія Курченка з пропозицією фінансувати діяльність Саакашвілі. За словами Луценка, правоохоронці зафіксували отримання людьми з оточення Саакашвілі близько 500 тис. доларів. Майже половину цієї суми Дангадзе отримав під контролем українських спецслужб, тобто з переписуванням номерів купюр, також було зафіксовану передачу коштів, повідомив Луценко.

6 грудня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення заарештувати Дангадзе на 60 діб без альтернативи внесення застави.