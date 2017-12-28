Суд відмовився пом’якшити запобіжний захід соратнику Саакашвілі Дангадзе
Апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів на рішення суду першої інстанції.
Апеляційний суд Києва відмовився встановити більш м’який запобіжний захід керівнику київського обласного осередку партії "Рух нових сил" Северіону Дангадзе, підозрюваному в держзраді.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий колегії суддів Денис Масенко.
Згідно з рішенням суду, Дангадзе перебуватиме під вартою до 31 січня 2018 року.
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Рішення оскарженню не підлягає.
Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Дангадзе оголосили про підозру у державній зраді та співробітництві з членами організованого злочинного угрупування.
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Дангадзе звернувся через довірену особу до бізнесмена Сергія Курченка з пропозицією фінансувати діяльність Саакашвілі. За словами Луценка, правоохоронці зафіксували отримання людьми з оточення Саакашвілі близько 500 тис. доларів. Майже половину цієї суми Дангадзе отримав під контролем українських спецслужб, тобто з переписуванням номерів купюр, також було зафіксовану передачу коштів, повідомив Луценко.
6 грудня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення заарештувати Дангадзе на 60 діб без альтернативи внесення застави.