Росія відправила в окупований Крим понад 40 кораблів

В окупованому Севастополі 28 грудня понад 40 корабельних екіпажів Чорноморського флоту Росії відпрацьовують завдання. Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу Росії, передає 112.ua.

Зазначається, що завдання пов'язані з підготовкою до дальнього походу, застосуванням озброєння і технічних засобів.

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"Екіпажі проходять навчання з боротьби за живучість корабля під час стоянки біля пірсу, відпрацьовують прийоми противодиверсионной діяльності та протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

"Основними завданнями в 2018-му навчальному році для корабельних з'єднань Чорноморського флоту є забезпечення прийому до бойового складу ЧФ нових кораблів, а також виконання завдань у складі постійного з'єднання ВМФ в Середземному морі", - відзначили в прес-службі.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України називають незаконними російські військові навчання, які проводяться в анексованому Криму.