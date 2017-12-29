У Народному фронті вважають шкідливими розмови про закупівлю газу у "Газпрому"

Керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак вважає шкідливими розмови про закупівлю Україною газу у російського "Газпрому".

"Підхід щодо торгівлі з російським агресором, між тим, має залишитися незмінним: закупівельний контракт з "Газпромом" ні за яких обставин не може бути продовжений. Розмови або навіть натяки на це - шкідливі. З 2020 року - тільки транзит", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Бурбак також додав, що президент Росії Володимир Путін "ніколи не відмовиться від загарбницької політики щодо України". За його словами, "імперська держмонополія "Газпром" - це не бізнес, а інструмент агресії".

"Відмова уряду Арсенія Яценюка від закупівель російського газу була правильним стратегічним рішенням. Тоді уряд провів енергетичну реформу, мета якої - повна енергетична незалежність країни протягом десяти років, за рахунок власного видобутку газу, нафти та вугілля, диверсифікації постачання палива для атомної енергетики. Ми поважаємо міжнародне право і виконаємо рішення Стокгольмського арбітражу, який захистив наші права", - додав він.

Крім того, Бурбак зазначив, що газовий ринок України і Євросоюзу повинен бути демонополізований. "Не взагалі, і не з 2020-го, а зараз. Наші реверсні закупівлі повинні зберігатися, розширюватися, і вилитися в повноцінне приєднання України до газової мережі Євросоюзу. Вже зараз Україна повинна домовлятися про імпорт американського LPG-газу, який вже надходить (!) в Литву та Польщу", - зазначив він.

Також він додав, що якщо Європа хоче бути вільною, проект Nord Stream 2 повинен бути остаточно похований в 2018 році.