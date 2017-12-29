Саакашвілі про наметове містечко під Радою: мені не підпорядковується

Міхеїл Саакашвілі стверджує, що представники наметового містечка під Верховною Радою йому не підпорядковуються.

Про це він заявив, відповідаючи на питання про подальшу долю наметового містечка, передає "Громадське".

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"Вони самі обрали своїх представників, я їх знаю. Але вони ніяк нам не підпорядковуються, вони незалежні від нас. Вони нам союзники, але вони приймають свої власні рішення і я не даю їм вказівок", — сказав Саакашвілі.

"Я не знаю, що конкретно буде з наметовим містечком, тому що це потрібно вирішувати людям, які там", — зазначив політик.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня після затримання Саакашвілі у МВС заявили, що не планують зачищати наметове містечко під Радою.