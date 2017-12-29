Саакашвілі про наметове містечко під Радою: мені не підпорядковується
Саакашвілі додав, що народним депутатам Семену Семенченку і Єгору Соболєву самим треба вирішити, чи залишати намети під Радою.
Міхеїл Саакашвілі стверджує, що представники наметового містечка під Верховною Радою йому не підпорядковуються.
Про це він заявив, відповідаючи на питання про подальшу долю наметового містечка, передає "Громадське".
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"Вони самі обрали своїх представників, я їх знаю. Але вони ніяк нам не підпорядковуються, вони незалежні від нас. Вони нам союзники, але вони приймають свої власні рішення і я не даю їм вказівок", — сказав Саакашвілі.
"Я не знаю, що конкретно буде з наметовим містечком, тому що це потрібно вирішувати людям, які там", — зазначив політик.
Як повідомляв УНІАН, 8 грудня після затримання Саакашвілі у МВС заявили, що не планують зачищати наметове містечко під Радою.