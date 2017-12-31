Порошенко оприлюднив відео про досягнення України за рік
За словами президента, 2017 рік видався непростим, але "ми змогли довести всьому світу, що об'єднавшись, українці здатні на великі звершення і перемоги".
Президент Петро Порошенко серед головних здобутків 2017 року назвав звільнення українських заручників та встановлення безвізового режиму з Євросоюзом.
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Про це йдеться у відеоролику, розміщеному на сторінці голови держави у Twitter.
Президент згадав про звільнення 73-х українців з полону бойовиків, перший політ літака Ан-132, масштабний ремонт доріг, посилення українського війська, початок пенсійної, освітньої, медичної реформ.
Також Порошенко вважає важливими здобутками проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» у Києві, встановлення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу, чинність Угоди про асоціацію з ЄС.
Крім того, у ролику показано вагомі перемоги українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка й участь ветеранів АТО в «Іграх нескорених».
«Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що, об’єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги», - наголосив президент.
Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об'єднання єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги.#УкраїнаПереможеpic.twitter.com/QFpIwNIkvX— Петро Порошенко (@poroshenko) 31 грудня 2017 р.