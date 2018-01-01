Порошенко привітав Болгарію з початком першого головування в Раді ЄС

Президент України Петро Порошенко привітав Болгарію з початком головування в Раді Євросоюзу. Про це повідомляється на сторінці Порошенка у соціальній мережі Facebook.

Читайте такожПорошенко привітав Курца з перемогою на виборах«Вітаю нашого надійного партнера – Болгарію – з початком першого в історії цієї держави головування в Раді Європейського Союзу», - зазначив він.

«Очікую на прогрес у нашому амбітному порядку денному: поглибленні політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, а також зміцненні підтримки ЄС у відновленні територіальної цілісності України. В єднанні наша сила!» - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року Болгарія вперше почала головувати в Раді ЄС на піврічний період, відповідні обов'язки вона виконуватиме до 1 липня 2018 року.