Ймовірний замах: астролог прогнозує Саакашвілі несприятливий період

Початок 2018 року для колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської обласної держадміністрації Міхеїла Саакашвілі буде вельми несприятливим, особливо лютий-березень.

На нього може статися замах, розповів відомий астролог Влад Росс на чаті в "Главреді".

Читайте такожСаакашвілі про наметове містечко під Радою: мені не підпорядковується

"Але, незважаючи ні на що, Саакашвілі веде доля, причому так, що він запросто без паспорта переходить кордон України, потім він раптово вивільняється з автозаку, в який його садять, потім він віщає з даху, потім раптом суддя приймає рішення на його користь", — зазначив гість.

За словами співрозмовника видання, колишнього грузинського лідера ведуть, йому допомагають американські друзі, можливо, для того, щоб він став прем'єр-міністром нашої країни.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі був затриманий 8 грудня у Києві.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Читайте такожСаакашвілі прокоментував інформацію про наявність голландської візи (відео)

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі звинувачення відкидає.

11 грудня Печерський суд Києва залишив без задоволення клопотання прокурора, який просив обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

15 грудня Генпрокуратура оскаржила це рішення Печерського суду.