Ющенко: сьогодні жодна гривня не спрямована на молодіжні програми

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО терміново забезпечити фінансування програм молодіжної політики.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у його листі до керівника уряду.

Президент наголошує, що його указом «Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді» від 3 липня 2008 року №616 визначено завдання Кабінету міністрів України передбачити у проектах закону про державний бюджет України на 2009 та наступні роки збільшення асигнувань на заходи з реалізації молодіжної політики, підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій.

Однак при цьому Президент звертає увагу, що законом «Про Державний бюджет України на 2009 рік» асигнування на зазначені заходи зменшено майже втричі.

Найбільшу стурбованість, наголошує В.ЮЩЕНКО, викликає той факт, що на сьогодні жодної гривні не спрямовано на реалізацію програм молодіжної політики.

Враховуючи це, він просить прем’єра вжити заходів щодо термінового забезпечення фінансування зазначених програм.