Безпека та суверенітет України залежать не лише від перемоги над агресією, а й від боротьби проти корупції – посол США

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович заявляє, що безпека та суверенітет України залежать не лише від перемоги над іноземною агресією, а й від внутрішньої боротьби проти корупції.

Про це йдеться в її статті для видання «Новое время».

«Через чотири роки після Майдану, не дає спокою питання: а чи не згасає порив вести Україну в майбутнє? Політичні атаки на НАБУ і САП сковують їхню здатність демонтувати корупційні схеми в державному секторі», - підкреслила Йованович.

За її словами, як і український народ, в США все ще глибоко стурбовані тим фактом, що в той час як НАБУ і САП направили в суди понад 100 серйозних справ про корупцію, жодного вагомого рішення по них не винесено.

«Корумповані судді будуть відтягувати звершення правосуддя. Тому так важливо створити Антикорупційний суд. Крім того, ухвалені минулого року правила декларування активів державних службовців були повернені проти самих активістів, які ведуть боротьбу з корупцією на вищих рівнях. Борці з корупцією — герої, але адепти старої України пішли на них війною», - зауважила дипломат.

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Посол підкреслила, що корупція — це не просто політична проблема: «через неї реальні втрати несуть реальні люди. Корупція стримує іноземні інвестиції. Тягне вниз ВВП. Гасить готовність ризикувати і запал до підприємництва. Позбавляє громадян з важкістю зароблених доходів таким оподаткуванням, бюджетним процесом і процедурами закупівель, які наповнюють кишені можновладців. Корупція породжує злидні».

Йованович переконана, що українці це розуміють.

«В опитуваннях і розмовах вони часто називають корупцію ключовою проблемою, що перешкоджає прогресу. Переважна більшість людей вважають, що політики ставлять свої приватні інтереси вище суспільного блага», - додала вона.

«Безпека і суверенітет України залежать не тільки від перемоги над іноземною агресією, а й від внутрішньої боротьби проти корупції, без чого жодна країна не може створити інститути, стійкі як до зовнішнього втручання, так і до внутрішніх маніпуляцій», - наголосила посол.