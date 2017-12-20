"Країна або гроші": у партії Меркель розкритикували Порошенка за відсутність успіхів в боротьбі з корупцією

Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Норберт Реттґен гостро розкритикував президента України Петра Порошенка за нинішній стан справ в Україні навколо боротьби з корупцією.

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Про це німецький політик, який є експертом з закордонних справ у партії Анґели Меркель та очолював профільний комітет у Бундестазі попереднього скликання, заявив у коментарі виданню Bild, пише DW.

На думку Реттґена, президент України Петро Порошенко "має визначитися, хоче він бути президентом чи олігархом - країна чи гроші". Також він наголосив, що Україні конче потрібно вжити "рішучих кроків" проти поширення корупції. "І це починається з керівництва держави", - зазначив німецький політик.

Водночас інший представник ХДС - євродепутат Ельмар Брок - вказав на недостатнє втілення антикорупційної політики в Україні. "Бракує всеосяжного втілення антикорупційних заходів", - цитує Брока Bild.

Особливо значущим з точки зору Берліна є те, що в Україні тривають спроби тиску та обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро (НАБУ), на безперешкодній роботі якого наголошують на Заході, вказує видання.

Негативно відгукнувся про ситуацію з корупцією й єврокомісар Йоганнес Ган. На думку єврокомісара, останні події навколо боротьби з корупцією в Україні є "неприпустимими". Водночас він нагадав про те, що надання Україні економічної допомоги з боку Брюсселя прив’язані до виконання Києвом певних умов, у тому числі й щодо боротьби з корупцією.

Видання також повідомляє про начебто візит представника Німеччини та ЄС до Києва з метою викласти Порошенку "всю серйозність ситуації" наступного тижня. Утім, поки що офіційних підтверджень цих даних ані з Берліна, ані з Брюсселя не надходило.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Порошенко надіслав голові Верховної Ради Андрію Парубію листа з пропозицією вжити передбачених регламентом ВР заходів для відкликання законопроекту № 6011 «Про антикорупційні суди», а також якнайшвидше доручити голові профільного комітету утворити робочу групу з напрацювання відповідного законопроекту з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. За словами Порошенка, подання та реєстрація нового законопроекту про Антикорупційний суд є неможливими через законопроект № 6011, який все ще залишається включеним до порядку денного сесії ВР попри рекомендації Венеціанської комісії його відкликати. 9 листопада парламент тричі голосував за відкликання законопроекту «Про антикорупційні суди» з порядку денного сесії, проте безуспішно.

8 грудня Порошенко пообіцяв найближчим часом внести до парламенту законопроект про Антикорупційний суд, в якому будуть враховані рекомендації Венеціанської комісії. У Венеціанській комісії вважають, що єдиним шляхом у боротьбі з корупцією на високому рівні в Україні має стати швидке створення високого спеціалізованого Антикорупційного суду, як це передбачено законом «Про судоустрій і статус суддів», судді якого будуть обрані за прозорою процедурою за участю міжнародної спільноти.

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд 8 грудня заявив про підтримку планів Порошенка найближчими днями подати до Верховної Ради законопроект про створення антикорупційного суду і закликав депутатів ухвалити його як першочерговий.

Раніше міжнародні партнери України, включаючи МВФ і Світовий банк, висловили глибоку стурбованість подіями щодо незалежних інститутів для боротьби з корупцією, включаючи Національне антикорупційне бюро України та Спеціальну антикорупційну прокуратуру.

Реакція партнерів стала відповіддю на конфлікт між антикорупційними органами і Генеральною прокуратурою, одним з проявів якого є реєстрація в парламенті лідерами «Блоку Петра Порошенка» і «Народного фронту» законопроекту, який дозволяє Верховній Раді висловити недовіру керівникам антикорупційних органів, що тягне за собою відставку з посади. Створення антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці МВФ з Україною.