Клімкін: саме українці рятують конкурентоспроможність економіки Польщі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що українці, які працюють у Польщі, рятують конкурентоспроможність польської економіки.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства написав у Twitter.

"Біженці – це категорія міжнародного права. Їм потрібно допомагати. За 2 роки такий статус в Польщі отримали 88 українців. При цьому майже 300 тис. одержали дозвіл на роботу, а більше 2 млн – візи, витративши кілька млрд євро (польська статистика)", - повідомив Клімкін.

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"Мені, як математику, таке співвідношення видається дуже симпатичними для польської економіки. Навіть не враховуючи те, що саме українці рятують конкурентоспроможність економіки Польщі", - заявив глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 2 січня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна допомогла знизити напруження на східних кордонах Європейському Союзу, прийнявши десятки тисяч біженців зі сходу України і також понад мільйон українських трудових мігрантів.

Говорячи про проблему мігрантів у Європі, прем'єр Польщі підтвердив, що позиція уряду країни в цьому питанні залишається незмінною. Польща виступає проти системи обов'язкового квотування мігрантів з країн Північної Африки та Близького Сходу, але допомагає й надаватиме фінансову та іншу допомогу жертвам конфліктів в країнах їхнього перебування і таборах для біженців.

Сьогодні, 4 січня, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко закликала Польщу не прирівнювати до біженців українських трудових мігрантів, які посилюють економіку цієї країни.

Разом з тим, згідно з даними українського посольства в Польщі, за 10 місяців 2017 року компетентні органи держави надали статус біженця 56 громадянам України.