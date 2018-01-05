Рабінович назвав свій рецепт перемоги над корупцією: заборона офшорів і перепис населення

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив народний депутат України, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович.

«Я багато разів говорив, що у цього уряду немає і не буде ніяких результатів боротьби з корупцією. Тепер про це говорять і дані міжнародних організацій, що займаються цим питанням. Ось вам і кричущі цифри. Україна посіла 131 місце з 136 в індексі корупції за даними Міжнародної антикорупційної організації Transparency International. У спину Україні дихають такі високорозвинені країни, як Гватемала, Нігерія і Папуа – Нова Гвінея, розташувалися слідом за Україною», – написав політик.

Рабінович додав, що, за даними Всесвітнього економічного форуму, корупція є одним з головних перешкод для ведення бізнесу в Україні.

«При цьому, за даними Всесвітнього економічного форуму, корупція є одним з головних перешкод для ведення бізнесу в Україні. У рейтингу економічного форуму вона на другому місці з 13,9 балами. Гірше, ніж корупція, розвитку бізнесу в нашій країні шкодить лише інфляція (16,3 бали). І це все при тому, що в Україні існує відразу кілька спеціальних антикорупційних органів», – констатував лідер партії «За життя».

На думку парламентарія, крім усього іншого, це може говорити про небажання уряду боротися з корупцією, особливо серед можновладців.

«Одне з двох: влада не знає, як треба ефективно боротися з корупцією, або не хоче цього робити. На відміну від української влади, партія «За життя» пропонує конкретні кроки, як побороти це ганебне явище. По-перше, ми знаємо, що всі гроші йдуть в офшори. Є просте рішення: в Україні слід на законодавчому рівні заборонити роботу з будь-якими формами офшорних компаній. Я такий законопроект подавав до Верховної Ради, однак влада не наважується навіть виносити його на розгляд», – підкреслив Вадим Рабінович.

Також політик вважає, що для перемоги над корупцією в країні необхідно не тільки заборонити офшори, але і провести перепис населення, а також навести порядок в основних галузях економіки.

«По-друге, потрібно провести перепис населення і з'ясувати, скільки у нас залишилося українців – скільки пацієнтів, скільки пенсіонерів, скільки людей з інвалідністю, скільки самотніх мам і т. п. Тоді можна буде чітко розрахувати, скільки потрібно грошей для пенсій, посібників та іншого. Таким чином, влада не зможе так безсоромно дурити народ і красти наші гроші. По-третє, потрібно терміново навести порядок в ключових галузях економіки, звідки вимиваються десятки і сотні мільярдів. Це дозволило б, за нашими розрахунками, повернути в держскарбницю, як кажуть, «з підходу» до 100 мільярдів», – переконаний депутат.

Вадим Рабінович також поділився своїми міркуваннями щодо можливих шляхів розвитку України.

«Але є і хороші новини: Україна досі дуже багата країна. Тут живуть дуже розумні і працьовиті люди. Тому, якщо прибрати з влади корупціонерів і пройдисвітів, дати людям можливість працювати – Україна дуже швидко стане багатою і процвітаючою країною. Партія «За життя» разом з провідними світовими експертами розробляє детальну програму відродження економіки України. Я назвав лише кілька кроків по боротьбі з корупцією і повернення грошей в державну казну, а таких кроків у програмі десятки... Ми віримо, що перетворимо Україну на «Швейцарію Східної Європи»!» – підсумував лідер партії «За життя».