Вінський пізно зрозумів, що Пинзеник - оптиміст

Вінський вважає, що Тимошенко веде в уряді політику «порожніх крісел»

Міністр транспорту та зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО веде в уряді політику «порожніх крісел».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в міністерстві.

«Те, що прем’єр-міністр веде політику пустих крісел, для мене є очевидно. Коли ще ситуація стосувалася ПИНЗЕНИКА І ЄХАНУРОВА я про це говорив на Кабміні, я просив утриматись від таких різких… А сьогодні виявляється, що прогнози ПИНЗЕНИКА навіть були оптимістичнішими, а його ми не підтримали, і він виявився більш правий у цій ситуації, ніж прем’єр-міністр. Що стосується ЄХАНУРОВА, то поки нема розслідування цієї справи, приймати такі рішення – очевидно, політична мотивація», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

На думку Й.ВІНСЬКОГО, що стосується ситуації навколо його відставки, то привід тут абсолютно надуманий.

«Якщо уряд не подобається, то це просто робиться – подаєш у відставку і йдеш разом з урядом. А нищення уряду і перенесення своєї вини на членів уряду, як це останнім часом відбувається (не є вірним – УНІАН)… Етика відносин в уряді є неправильною, некоректною для любої цивілізованої держави… Переносити своє невміння організувати роботу в уряді, вирішувати проблеми, переносити, що це повинен ЄХАНУРОВ чи ПИНЗЕНИК, чи ВІНСЬКИЙ, і причому не по суті їхньої роботи…», - зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

При цьому міністр сказав, що робота Мінтрансзв’язку за попередній рік та 5 місяців цього року не дозволяє висловлювати серйозні зауваження щодо роботи. «Хоча проблеми є, я визнаю», - констатував Й.ВІНСЬКИЙ, відзначивши, що йому не вдалося за час свого перебування на посаді провести реформування залізниць, що є необхідним.

Міністр сказав, що подання про його відставку з посади міністра транспорту і зв’язку зареєстровано у Верховній Раді.