Тимошенко - про відставку Вінського: уряд позбувається корупціонерів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО направить до Верховної Ради України подання про звільнення Йосипа ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту і зв’язку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я буду звертатися до Верховної Ради, щоб ВР прийняла до уваги заяву міністра транспорту пана ВІНСЬКОГО, і щоб задовольнили його вимогу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр також вважає, що зустріч, про яку просив Й.ВІНСЬКИЙ, нічого не змінила б.

«Я працюю в межах графіку, тому зустрічатися з міністрами я можу тільки тоді, коли такі зустрічі стоять в графіку. І думаю, що ця зустріч нічого б не змінила, тому що реально керівництво «Укрпошти» підтвердило, що хотіли використати гроші не за призначенням. Керівництво «Укрпошти» і я, як прем’єр-міністр, це зупинили», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також закликала суспільство не перейматися звільненням міністрів ”за ознаками корупції”.

«Я переконана в тому, що Кабінет міністрів в тому складі, в якому він є, буде і далі працювати ефективно. Від того, що уряд позбавляється корупціонерів, від цього він стає не слабкішим, а сильнішим», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду вважає, що такі відставки допомагають знайти у особах молодих та енергійних заступників міністрів потенційних кандидатів на міністерські посади.

У цьому контексті Ю.ТИМОШЕНКО навела приклад виконуючого обов’язки міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО.

«Я задоволена сьогодні роботою виконуючого обов’язки міністра фінансів. Молода, талановита людина, яка робить все так, як треба робити в умовах кризи і підтримання ринкової економіки. Можу сказати, що молоді заступники міністрів, які мають прекрасну освіту, які, можливо, не змогли вчасно потрапити на посади міністрів, сьогодні демонструють високий рівень роботи», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 червня, Й.ВІНСЬКИЙ заявив, що подав у відставку з посади міністра транспорту та зв’язку. Причина такого кроку, за словами Й.ВІНСЬКОГО - серйозні розбіжності з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО “щодо політичних, кадрових, економічних питань, а також етики стосунків між членами Кабінету міністрів України".

Раніше, 15 червня, Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що не виключає притягнення до відповідальності Й.ВІНСЬКОГО за спроби використати кошти державного підприємства «Укрпошта» не за цільовим призначенням.

Вона звинуватила Й.ВІНСЬКОГО і народного депутата від БЮТ Геннадія ЗАДИРКА у спробах використати 15 млн. грн. державного підприємства “Укрпошти” на друк рекламних плакатів до виборчої кампанії міністра, який нібито має намір балотуватися у Президенти.

16 червня Й.ВІНСЬКИЙ спростував заяву Ю.ТИМОШЕНКО про його намір балотуватися на пост Президента та про спроби використати кошти ДП “Укрпошта” на проведення передвиборчої кампанії.