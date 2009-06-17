300-річчя Полтавської битви: свято чи жалоба?

Полтавська обласна державна адміністрація підтримує позицію уряду та просить владу Полтави в день 300-річчя Полтавської битви не влаштовувати розважальних заходів і шоу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ, відповідаючи на запитання журналістів щодо позиції ОДА про реконструкцію самої битви 27 липня.

В.АСАДЧЕВ виступив категорично проти, щоб у день святкування 300-річчя Полтавської битви відбувалися заходи, не передбачені сценарієм, який затвердив урядовий оргкомітет. Цей день, відповідно до рішення урядового оргкомітету, планувалося провести в атмосфері примирення і жалоби за загиблими під час Полтавської битви.

"Ми взагалі проти будь-яких шоу цього дня. Тому що святкування передбачає поминальні заходи щодо загиблих, це можуть бути наукові конференції, але не шоу та розважальні заходи», - зазначив В.АСАДЧЕВ.

Власне, за його словами, ані обласна влада, ані урядовий оргкомітет, до складу якого він входить, так і не побачили сам сценарій реконструкції битви. Більш того, досі не відбулося жодної репетиції, а тому проведення не спланованого заздалегідь заходу може мати непередбачені наслідки, зазначив голова ОДА.

За його словами, такі заходи повинні серйозно готуватися.

«Тому я категорично виступаю проти будь-яких непідготовлених і присвячених речей. Я думаю, що навряд чи вони відбудуться 27 числа. А якщо хтось намагається їх зробити нецивілізованих шляхом, мабуть, він нестиме за це відповідальність", - наголосив керівник області.

Як повідомлялося, 300-річчя Полтавської битви відзначатимуть 27 червня.

Влада Полтави готується до проведення реконструкції Полтавської битви, хоча це не передбачено планом заходів, затвердженим урядом.

Своєю чергою голова обласної організації партії ВО «Батьківщина», народний депутат Вадим ПЕТРЕНКО також заявив, що віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, який очолює Оргкомітет з підготовки до 300-річчя подій, пов`язаних з військово-політичним виступом гетьмана Івана Мазепи та укладанням українсько-шведського союзу, «прагне перешкодити мерії Полтави і полтавській громаді провести заплановані раніше заходи до ювілею Полтавської баталії».

За його словами, І.ВАСЮНИК «визнає лише Указ Президента щодо українсько-шведського союзу і підкреслення ролі гетьмана Івана Мазепи та українських козаків у подіях 300-річної давнини».