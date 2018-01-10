Клімкін у першій розмові із новим головою МЗС Польщі обговорив спільні історичні питання

Міністри закордонних справ Польщі Яцек Чапутович та України Павло Клімкін сьогодні обговорили польсько-українські питання історичного минулого.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Польщі у мікроблозі Twitter.

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Новий глава зовнішньополітичного відомства Польщі під час телефонної розмови з українським колегою Павлом Клімкіним отримав привітання щодо вступу на посаду очільника польського МЗС.

«Хороша розмова стосувалася співпраці у зв'язку з непостійним членством Польщі у Раді безпеки ООН та двосторонніх відносин, включаючи польсько-українські історичні питання», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, глава українського зовнішньополітичного відомства розраховує на плідну співпрацю з новим главою МЗС Польщі. Клімкін домовився з Чапутович про зустріч найближчим часом.

Раніше 9 грудня Клімкін заявив, що Україна завжди розмовлятиме з Польщею як з другом, включаючи питання історичної пам'яті.

11 грудня посол Польщі в Україні Ян Пєкло наголосив, що певні маргінальні групи в Польщі і Україні хочуть зіпсувати відносини між країнами в інтересах Російської Федерації.