Клімкін у першій розмові із новим головою МЗС Польщі обговорив спільні історичні питання
Клімкін привітав Чапутович зі вступом на посаду очільника польського міністерства закордонних справ.
Міністри закордонних справ Польщі Яцек Чапутович та України Павло Клімкін сьогодні обговорили польсько-українські питання історичного минулого.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Польщі у мікроблозі Twitter.
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Новий глава зовнішньополітичного відомства Польщі під час телефонної розмови з українським колегою Павлом Клімкіним отримав привітання щодо вступу на посаду очільника польського МЗС.
«Хороша розмова стосувалася співпраці у зв'язку з непостійним членством Польщі у Раді безпеки ООН та двосторонніх відносин, включаючи польсько-українські історичні питання», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, глава українського зовнішньополітичного відомства розраховує на плідну співпрацю з новим главою МЗС Польщі. Клімкін домовився з Чапутович про зустріч найближчим часом.
Раніше 9 грудня Клімкін заявив, що Україна завжди розмовлятиме з Польщею як з другом, включаючи питання історичної пам'яті.
11 грудня посол Польщі в Україні Ян Пєкло наголосив, що певні маргінальні групи в Польщі і Україні хочуть зіпсувати відносини між країнами в інтересах Російської Федерації.