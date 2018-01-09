Клімкін відреагував на появу нового голови МЗС Польщі замість відомого антиукраїнськими заявами міністра

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розраховує на плідну співпрацю з новим главою зовнішньополітичного відомства Польщі Яцеком Чапутовичем.

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Про це Клімкін написав у Twitter.

"Вітаю пана міністра Я.Чапутовича з призначенням на посаду керівника МЗС Польщі. Розраховую на плідну співпрацю для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Польщeю. Дружба між нашими країнами і народами є величезною спільною цінністю, ми приречені на успіх!", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Чапутович був призначений новим міністром закордонних справ Польщі сьогодні, 9 січня. Раніше посаду глави МЗС обіймав Вітольд Ващиковський.

Також сьогодні було призначено нового міністра національної оборони Польщі. Ним став Маріуш Блащак.