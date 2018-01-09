Клімкін відреагував на появу нового голови МЗС Польщі замість відомого антиукраїнськими заявами міністра
Клімкін розраховує на плідну співпрацю для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Польщeю.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розраховує на плідну співпрацю з новим главою зовнішньополітичного відомства Польщі Яцеком Чапутовичем.
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Про це Клімкін написав у Twitter.
"Вітаю пана міністра Я.Чапутовича з призначенням на посаду керівника МЗС Польщі. Розраховую на плідну співпрацю для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Польщeю. Дружба між нашими країнами і народами є величезною спільною цінністю, ми приречені на успіх!", - заявив Клімкін.
Як повідомляв УНІАН, Чапутович був призначений новим міністром закордонних справ Польщі сьогодні, 9 січня. Раніше посаду глави МЗС обіймав Вітольд Ващиковський.
Також сьогодні було призначено нового міністра національної оборони Польщі. Ним став Маріуш Блащак.