Румунія хоче й надалі порушувати тему мовних положень українського закону про освіту

Міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану заявляє, що його країна продовжить порушувати тему мовних положень закону України про освіту, доки не буде знайдено конкретних рішень щодо забезпечення прав представників румунської національної меншини на навчання рідною мовою.

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Про це Міністерство закордонних справ Румунії повідомляє у Twitter.

"Що стосується закону про освіту в Україні, Румунія висловлюватиме занепокоєння, зберігаючи цю тему на порядку денному політичних та дипломатичних перемовин до того часу, доки конкретні рішення не будуть визначені", - сказав Мелешкану.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня, мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Згідно із законом, особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

8 грудня Венеціанська комісія оприлюднила висновок, згідно з яким рекомендувала українській владі збалансувати положення мовної статті.

Міністерство освіти і науки запропонувало три варіанти імплементації ст. 7 закону «Про освіту» щодо мови навчання в Україні, які будуть прописані в законі «Про загальну середню освіту». Відповідний законопроект буде внесено на розгляд Верховної Ради навесні.