Черновецький просить Ющенка звільнити Пилипишина

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА вирішити питання щодо звільнення Віктора ПИЛИПИШИНА з посади голови Шевченківської районної в місті Києві держадміністрації.

Про це йдеться у листі від 1 червня до глави держави, копія якого є у розпорядженні УНІАН.

Міський голова зазначає, що указом Президента України від 7 лютого 2008 року №110/2008 за значні недоліки в організації роботи зі зверненнями громадян, неналежне виконання норм законодавства про звернення громадян, послаблення виконавської дисципліни у цій сфері В.ПИЛИПИШИНУ було оголошено догану.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ у листі продовжує, що керівник Шевченківського району не забезпечує виконання бюджету та програми соціально-економічного розвитку району. Офіційні звернення та критичні зауваження посадових осіб КМДА, як підкреслює Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, залишаються без належного реагування. Мер Києва зазначає, що В.ПИЛИПИШИН систематично не відвідує засідання колегії КМДА і постійно порушує виконавську дисципліну.

За даними Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, станом на 1 червня у Шевченківському районі фактично не розглянуто понад 1,4 тис. звернень громадян з питань роботи житлово-комунального господарства.

«Підприємства житлово-комунальної сфери не спрямовують свої зусилля на покращення санітарного стану та благоустрою території району. Не здійснюється реалізація комплексної програми «Подвір’я», спрямованої на поліпшення рівня благоустрою експлуатації та утримання прибудинкових територій, не проводяться заходи щодо облаштування приміщень для консьєржів в будинках існуючого житлового фонду району, модернізації та придбання ліфтів. На цей час не виконано 304 звернення мешканців району з питань утримання будинків, 168 – з питань паркування автівок біля житлових будинків та на зеленій зоні, 115 – з питань вивезення сміття, 117 – з питань освітлення, 51 – з питань антисанітарного стану будинків», - йдеться в листі до Президента.

Крім того, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пише, що в засобах масової інформації постійно висвітлюється питання щодо корупційних дій з боку керівництва Шевченківського району в особі В.ПИЛИПИШИНА.

«Враховуючи, що викладені обставини свідчать про бездіяльність голови Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації, прошу Вас, високоповажний пане Президенте, як гаранта додержання Конституції України, та відповідно до статей 102, 118, 119 Конституції України, статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та статті 30 Закону України «Про державну службу» вирішити питання щодо звільнення В.ПИЛИПИШИНА з посади голови Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації», - звертається Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ до В.ЮЩЕНКА.