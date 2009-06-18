Литвин знає, що розгляд кримінального інциденту Раду не мине

Верховна Рада розгляне питання про участь народного депутата від БЮТ Віктора ЛОЗИНСЬКОГО в кримінальному інциденті в Кіровоградської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він відзначив, що не володіє сьогодні повною інформацією про дану подію і знає про нього тільки з повідомлень ЗМІ.

«Я попросив, щоб звернулися й одержали вичерпну інформацію, бо це питання буде актуалізовано і в понеділок на засіданні Верховної Ради», - сказав В.ЛИТВИН.

Він пояснив, що коли заводиться кримінальна справа на народного депутата, з нього не знімається депутатська недоторканність, але коли кримінальна справа вже розслідувана і потрібно ухвалювати рішення про міру відповідальності, тоді надходить відповідне подання до Верховної Ради і парламент його розглядає.

«Якщо таке подання буде, такий факт буде встановлено остаточно, а куди подітися Верховній Раді, якщо не розглядати це питання», - відзначив В.ЛИТВИН.

Він повторив, що дав доручення, щоб «попередню вичерпну інформацію мені надали як Голові Верховної Ради».

Як повідомляв УНІАН, 16 червня близько 20.00 неподалік від смт Голованівськ Кіровоградської області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗИНСЬКИМ, Голованівським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСКИМ загинув чоловік 1954 року народження.

Відповідно до одержаної інформації, депутат разом з місцевими керівниками прокуратури і МВС їхав в автомобілі уздовж мисливських угідь. В людині на узбіччі вони запідозрили браконьєра. Згідно з попередніми даними, той стріляв у бік машини. Після цього між чоловіками виникло зіткнення, в результаті якого депутат, прокурор і працівник правопорядку затримали того, хто напав.

Згідно з інформацією УНІАН, ним виявився безробітний житель Голованівського району. Його було доставлено до Голованівської центральної райлікарні з діагнозом «травматичний шок і вогнепальне поранення», де помер під час надання йому медичної допомоги.

У В.ЛОЗИНСЬКОГО, Є.ГОРБЕНКА і М.КОВАЛЬСЬКОГО діагностовано порізи й удари, які вони одержали під час опору чоловіка. У загиблого було виявлено й вилучено дві одиниці вогнепальної зброї і ніж.

Як повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області, на місце події для з`ясування обставин виїжджав обласний прокурор Геннадій ТЮРІН з двома заступниками, а також співробітники міліції. Була організована дослідча перевірка, за результатами якої Управлінням МВС в області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (навмисне важке тілесне ушкодження, завдане в спосіб, який має характер особливих тортур або здійснено групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або скоєне на замовленням, що спричинило смерть постраждалого). За цією статтею передбачено покарання від 7 до 10 років ув’язнення.

Слідчі висунули декілька версій інциденту, які зараз відпрацьовуються.

Водночас у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС УНІАН заявили, що не володіють інформацією з цього приводу.

У свою чергу перший віце-прем`єр Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що В.ЛОЗИНСЬКИЙ не причетний до загибелі чоловіка.