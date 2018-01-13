У Житомирі на засіданні виконкому розглянуть питання зовнішньої реклами та правової освіти населення

17 січня у Житомирі на засіданні виконкому міської ради розглянуть питання зовнішньої реклами та правової освіти населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, на розгляд виконавчого комітету буде винесено ряд важливих питань.

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Серед них - правова освіта житомирян, затвердження фінансового плану комунального підприємства "Міський інформаційний центр Житомирської міської ради" та інші.

Одним з питань порядку денного виконкому є також демонтаж тимчасових споруд, обладнання та спеціальних конструкцій зовнішньої реклами у Житомирі.