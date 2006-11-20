Москаль: не тратьте, куме, сили

Постійний представник Президента України в Криму Геннадій МОСКАЛЬ попереджає кримських комуністів, що ініційований ними Всекримський народний референдум з питання вступу України до НАТО не має ніякої юридичної сили, а його результат може бути скасовано в судовому порядку.

Про це УНІАН повідомила радник Представництва Президента України в АРК Людмила МОХОВА.

Г.МОСКАЛЬ зазначає, що згідно зі ст. 3.1 Закону України "Про всеукраїнський та місцевий референдуми", предметом республіканського референдуму "може бути ухвалення, зміна або відміна рішень із питань, віднесених законодавством України до відання Республіки Крим", а предмет місцевого референдуму в Республіці Крим визначається законодавством АРК.

"Згідно з Конституцією України та Конституцією Автономної Республіки Крим, питання зовнішньої політики не входить до компетенції АР Крим. Це врегульовано п.9 статті 92 Конституції України, де сказано, що виключно Законами України визначаються принципи зовнішніх відносин в Україні", - зазначає Постпред Президента.

Також у ст. 6 Закону України "Про всеукраїнський та місцевий референдуми" на місцеві референдуми можуть виноситися питання, віднесені законодавством України до відання місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, а також із питання дострокового припинення повноважень відповідної Ради народних депутатів та її голови тощо.

Згідно зі ст. 6-1 вищезазначеного закону, проведення референдумів із питань, що не відносяться до відання республіки Крим і органів місцевого та регіонального самоврядування адміністративно-територіальних одиниць в Україні, не допускається, а результати таких референдумів визнаються такими, що не мають юридичної сили.

Згідно зі ст. 47 того ж закону, опитування громадської думки, що проводяться в іншому порядку, ніж передбачено даним Законом, або з питань, що відповідно до закону не можуть виноситися на всеукраїнський та місцевий референдуми, не мають статусу дорадчого опитування громадян України (консультативного референдуму) і правових наслідків.

У зв`язку з цим Г.МОСКАЛЬ ще раз заявляє, що "не слід порушувати закони, якщо від початку відомо, що результати (референдуму - УНІАН) не матимуть ніякої юридичної сили й будуть скасовані в судовому порядку".

Як повідомляв УНІАН, на Всекримському віче Кримський республіканський комітет Компартії України ухвалив рішення про проведення 16 грудня референдуму про ставлення кримчан до вступу України в НАТО. На референдум планується винести одне питання: "Чи згодні ви з політичним курсом Президента Віктора ЮЩЕНКА на вступ України до НАТО?".