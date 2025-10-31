Очевидці повідомляють, що працювала ППО, але кілька дронів все ж долетіло до цілей.

В ніч на пʼятницю, 31 жовтня, у низці регіонів Росії прогриміли потужні вибухи. Атаковано кілька обʼєктів, повідомляють Telegram-канали з посиланням на очевидців.

За даними каналу "Астра", дрони атакували ТЕЦ в Орлі. Момент атаки зафіксували камери відеонагляду.

Згодом губернатор Андрій Кличков підтвердив атаку на Орловську ТЕЦ. За його словами, спрацювала система ППО, але влучань не вдалося уникнути.

"Внаслідок збиття БПЛА сталося падіння уламків на території ТЕЦ міста Орла, що спричинило пошкодження обладнання електропостачання. Постраждалих і загоряння на об'єкті немає, на місці події знаходяться співробітники спеціальних служб. Тривають ремонтні роботи щодо усунення наслідків", — запевняє Кличков.

Втім, кадри з місця події свідчать, що пожежа сталася. У місті зникло електропостачання після атаки на ТЕЦ.

Орловська ТЕЦ - теплоелектроцентраль, що входить до складу АТ "РІР Енерго". Встановлена ​​електрична потужність станції становить 330 МВт, теплова - 725 Гкал/год.

У Ярославлі також чули вибухи у районі НПЗ ПАТ "Славнефть-ЯНОС". Місцеві жителі уточнюють, що вибухи чути в районі Нафтбуду, це за кілька кілометрів від НПЗ.

Через атаку безпілотників закрили аеропорт в Ярославлі.

Крім того, вибухи прогриміли у Володимирі. "Астра" повідомляє, що атаковано електропідстанцію "Володимирську" у селищі Енергетик.

Підстанція "Володимирська" - великий енергетичний об'єкт регіону. Її встановлена ​​потужність - близько 4010 МВА. Підстанція є вузловою – від неї відходять численні лінії електропередачі напругою 110-750 кВ, вона обслуговує енергосистему регіону.

Водночас Міноборони РФ відзвітувало, що вночі засоби ППО нібито збили 130 українських безпілотників літакового типу над регіонами РФ. Зокрема, над Орлоською областю - 9, над Ярославською - 6, а про Володимирську у звіті не згадують.

Нагадаємо, Україна активізувала глибокі удари по території Росії. Ці атаки завдають такої шкоди, що відразу в кількох регіонах РФ влада почала набирати резервістів для охорони НПЗ. У Нижегородській області вже сформували перший взвод і відправили на підготовку.

Вторгнення РФ в Україну перетворюється на далекобійну ракетну війну, оскільки обидві сторони прагнуть отримати військову перевагу далеко від сходу країни, зазначає The Telegraph.

