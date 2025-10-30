Гутерреш нагадав про катастрофічні наслідки ядерних випробувань за останні 80 років.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розкритикував заяву президента США Дональда Трампа стосовно наміру відновити випробування ядерної зброї, пише Associated Press.

За його словами, наразі ядерні ризики й так занадто високі й поділився даними, що за останні 80 років було проведено понад 2000 ядерних випробувань, які мали катастрофічні наслідки.

"Ми ніколи не повинні забувати про катастрофічні наслідки понад 2000 випробувань ядерної зброї, проведених за останні 80 років", - сказав Гутерреш.

Він вважає, що немає жодних виправдань для відновлення таких випробувань.

"Ядерні випробування не можуть бути дозволені за жодних обставин", - підкреслив генсек ООН.

Ядерні випробування США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заву Трампа щодо відновлення випробувань ядерної зброї. Пєсков зазначив, що випробування крилатої ракети "Буревісник" не включали ядерні детонації і не порушували заборони на ядерні випробування. Він висловив сподівання, що до Трампа було коректно доведено цю інформацію. Видання Newsweek навело дані, що США, Росія та Китай володіють найбільшими у світі ядерними арсеналами. Однак, жодна з цих країн з 1996 року не проводила ядерних детонацій.

Також ми писали, що видання The Washington Post зазначило, що заява Трампа про ядерні випробування в США призведе до непотрібної ескалації. Видання вважає, що Трамп зробив це доручення, щоб продемонструвати військову міць США перед зустріччю з головою КНР Сі Цзіньпіном. Експерти з контролю над озброєннями висловили думку, що заява очільника Білого дому була непотрібною й може підірвати його спроби здобути Нобелівську премію миру.

