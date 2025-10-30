До кінця року в Україні планують додатково захистити 100 об’єктів енергетики.

Росія у своїх атаках постійно вдосконалює технології, намагаючись зруйнувати українську енергосистему, проте й Україна вдосконалює свій захист енергетичних об’єктів. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час зустрічі з журналістами, повідомляє кореспондент УНІАН.

"Останні декілька місяців Росія бʼє "Шахедами" в одну й ту саму точку по 15-20 разів. Зараз "Шахеди" несуть до 90 кг бойової частини – при тому, що ще два роки тому бойова частина складала вдвічі менше. Також дрони вражають цілі за наведенням оператора. Дрони виконують комплекс складних маневрів у польоті. Проте Україна теж удосконалює свій захист та технології. Це стосується як військової, так і цивільної галузі", - зазначив він.

За словами Кулеби, з 2023 року Агентство відновлення відповідало за захист 22 обʼєктів "Укренерго" в 14 регіонах.

"Це 46 елементів захисту, з яких 38 виконані на 100%, ще 8 – будуть завершені до кінця року, їх середні стан готовності – близько 90%", - уточнив він.

Згідно з планом, додатково до кінця року має бути захищено 100 об’єктів енергетики.

"Спільно визначено перелік пріоритетних обʼєктів, які потребують додаткового фізичного захисту – це сто обʼєктів, які будуть додатково захищені до кінці року. Алгоритм відбору пріоритету: пріоритет формує ОВА та балансоутримувач, спільно з Міненерго", - додав віцепрем’єр.

За його словами, захист обʼєктів критичної інфраструктури включає в себе мобільні вогневі групи, застосування РЕБ, ППО та фізичний захист обʼєктів.

У свою чергу, очільник Агентства відновлення Сергій Сухомлин зауважив, що фізичний захист має три рівні.

"Перший — мінімальний, другий — від ураження дронами та уламками ракет, третій — від ураження ракетами (це означає побудову великих підземних споруд від 10 тис. кв. м. з багатьох шарів бетону поряд із існуючими підстанціями. Це коштує мільярди гривень). Після побудови таких споруд — в них будуть змонтовані нові підстанції", - зазначив він.

Сухомлин наголосив, що існуючі підстанції вже оснащені другим рівнем захисту.

Атаки РФ на енергетичну інфраструктуру

З початку осені РФ активізувала атаки на українську енергетику. В ніч на 30 жовтня РФ втретє з початку жовтня масовано атакувала ракетами та дронами об’єкти енергетики. В результаті ударів зафіксовані руйнування, а також є постраждалі.

Очільник "Укренерго" Віталій Зайченко констатував, що тактика ударів ворога по українській енергосистемі змінилася. За його словами РФ прагне довести її до непридатного стану.

Водночас, енергетичний експерт Геннадій Рябцев зауважив, що завдяки облаштуванню інженерного захисту та роботі ППО ймовірність ураження енергооб’єктів зменшується, додавши, що повністю нейтралізувати наслідки російських атак неможливо навіть теоретично.

