Експерти кажуть, що спроби Трампа відновити ядерні випробування можуть тривати роками і обійтися в мільйони доларів.

Президент США Дональд Трамп наказав Пентагону негайно відновити ядерні випробування. Цей крок може зруйнувати глобальне табу, що існує вже три десятиліття. І це вже викликало тривогу та здивування серед експертів. Вони вважають, що фізичні випробування є застарілими і лише прискорять гонку озброєнь.

Однак рішення Трампа спирається на поширений у його адміністрації аргумент: випробування необхідні для протидії зростаючій загрозі з боку таких країн, як Росія, Китай і Північна Корея, які останніми роками модернізували свої ядерні програми, пише The Washington Post.

На думку прихильників відновлення випробувань, США хоча б мають бути готовими до випробувань, щоб відповісти, якщо почнуть їхні противники.

"Ми стоїмо на місці з тим самим ядерним арсеналом, що й 50 років тому. Потрібно показати, що нас не залякають автократи з Пекіна, Москви і Пхеньяна", - заявив дослідник ядерної зброї з консервативного фонду Heritage Роберт Пітерс.

Хоча Трамп заявив, що доручив "Військовому департаменту" відновити випробування, насправді цим займеться Національне управління ядерної безпеки (NNSA) при Міністерстві енергетики, а не Пентагон. Це відомство управляє випробувальним полігоном у Неваді, приблизно за 105 км на північний захід від Лас-Вегаса, де США востаннє провели ядерний вибух під горою Рейнір у вересні 1992 року.

Випробування були припинені за Джорджа Буша-старшого і потім заборонені міжнародним Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року, який забороняє будь-які ядерні вибухи. США договір не ратифікували, а Росія відкликала ратифікацію 2023 року.

Головні проблеми відновлення ядерних випробувань з боку США

Колишні співробітники полігону зазначають, що повернення до випробувань буде дорогим і технічно складним - адже досвід проведення таких робіт втрачено: сучасні ядерні дослідження ґрунтуються на комп'ютерному моделюванні та "субкритичних" тестах, які не доводять процес до вибуху.

Екс-федеральний чиновник Пол Дікман, який брав участь у ядерних випробуваннях, зазначив, що головна проблема під час відновлення програми - кадрова. За його словами, фахівці, які проводили випробування, були не кабінетними теоретиками, а інженерами-практиками з реальним досвідом. Зараз таких людей практично не залишилося.

Інфраструктура полігону також потребує відновлення: за словами очевидців, обладнання для буріння перетворилося на "іржаву яму". До того ж багатьох співробітників NNSA було звільнено в рамках ініціативи Ілона Маска U.S. DOGE Service або відправлено в неоплачувані відпустки через поточне припинення роботи уряду.

"Це люди, які створюють зброю, збагачують матеріали, проводять тестування запасів", - сказала конгресвумен від Невади Діна Тітус, яка має намір внести законопроєкт про заборону фінансування будь-яких нових випробувань.

Крім того, повідомляється, що відновлення випробувань займе роки, інші стверджують, що простий тест можна провести за півроку. Навіть такий тест обійдеться приблизно в 100 мільйонів доларів. Пітерс також вважає, що очікування в кілька років є "неприпустимим". Тому Трамп може ухвалити рішення про надземне випробування. Хоча США не проводили атмосферних ядерних випробувань з 1962 року.

Вони були заборонені міжнародним Договором про часткову заборону ядерних випробувань 1963 року, який також забороняє випробування під водою і в космосі.

Коли востаннє відбувалися ядерні випробування

ЗМІ пише, що Росія востаннє проводила ядерне випробування 1990 року, Китай - 1996-го. У XXI столітті єдиною країною, яка проводила ядерні вибухи, залишається Північна Корея - востаннє це відбулося 2017 року.

Під час першого терміну Трампа чиновники вже обговорювали можливість проведення випробувань, стверджуючи, що Росія, ймовірно, проводить секретні тести малопотужних зарядів. Однак фахівці з нерозповсюдження ядерної зброї ставляться до цих тверджень обережно, вказуючи на відсутність доказів. До того ж, США теж проводять субкритичні випробування - "вибухи, що зупиняються до того, як плутоній досягає критичної маси".

Деякі експерти вважають, що рішення Трампа може бути відповіддю на повідомлення про розробку Росією ядерних ракет і торпед з ядерною тягою, здатних рухатися з високою швидкістю і майже необмеженою дальністю.

Колишні чиновники додають, що відновлення випробувань не принесе США переваг, а навпаки, усуне одну з їхніх ключових переваг: із понад 2000 ядерних вибухів у світі приблизно половина була проведена саме США.

Ядерні випробування у світі - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в ООН розкритикували заяву Трампа про можливе відновлення випробувань ядерної зброї. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зазначив, що наразі ядерні ризики і так занадто високі.

Крім того, ми також розповідали, що Трамп може розв'язати руки Китаю і РФ. Якщо США повернуться до випробувань, це може поставити під загрозу договір, який протягом десятиліть стримував більшість держав від таких кроків.

